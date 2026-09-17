Seguridad reporta saldo blanco en festejos de Matamoros

Por: Cristhian Ramos 16 Septiembre 2026, 16:02 Compartir

Silva Capistrán destacó que la coordinación y presencia de los cuerpos de seguridad contribuyeron a que las familias que acudieron a la Plaza Principal

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El secretario de Seguridad Pública en Matamoros, Jeu Silva Capistrán, destacó la participación de los elementos de seguridad que fueron desplegados para cubrir el perímetro de la Plaza Principal Miguel Hidalgo durante la noche del Grito de Independencia y el desfile cívico-militar realizado la mañana del miércoles. Operativo mantuvo vigilancia durante los festejos El funcionario señaló que el operativo permitió mantener vigilancia en la zona y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante ambas actividades. Seguridad Pública reporta saldo blanco De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública, los festejos concluyeron con saldo blanco, sin personas lesionadas, asaltos, peleas campales o alteraciones al orden público. Silva Capistrán destacó que la coordinación y presencia de los cuerpos de seguridad contribuyeron a que las familias que acudieron a la Plaza Principal pudieran disfrutar de las celebraciones patrias sin que se registraran incidentes mayores