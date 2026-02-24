Seguridad reporta más de 30 bloqueos en Tamaulipas

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que se registraron más de 30 bloqueos

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que se registraron más de 30 bloqueos por parte de un grupo delincuencial en los municipios de Reynosa, Díaz, Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y San Fernando, acciones que se efectuaron en “solidaridad” con el cartel Jalisco Nueva Generación, a raíz de los acontecimientos en donde fuerzas federales, abatieron a Nemesio Oseguera “El Mencho”.

El funcionario estatal dijo que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Cabe señalar que ante esta situación de riesgo, algunas empresas y tiendas departamentales cerraron sus puertas, priorizando la seguridad de sus trabajadores y clientes.

Además, en la central de autobuses de Ciudad Victoria, se cancelaron las salidas con rutas hacia la zona fronteriza, principalmente hacia Reynosa y Matamoros. Mientras esto sucede, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, aseguró que no hay suspensión de clases y todo transcurre de manera normal en los planteles educativos.