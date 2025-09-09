Seguridad refuerza operativo 'Moto Segura' en Tamaulipas

La verificación que se realiza a este tipo de unidades es de 280 y hasta 300 motocicletas por día, de las cuales, entre el 6 y 7% presentan irregularidades

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informo sobre el reforzamiento del operativo denominado “Moro Segura”, el cual ha permitido realizar la revisión de hasta 300 motocicletas al día en los diferentes municipios de la entidad, acciones que tienen como objetivo inhibir el delito en sus diversas modalidades.

“Elementos de la Guardia Estatal han detectado unidades en estado irregular, incluyendo las que cuentan con reporte de robo, por tal motivo los exhortamos a que se acerquen a regularizar sus unidades”, dijo el funcionario.

La verificación que se realiza a este tipo de unidades en el estado es de 280 y hasta 300 motocicletas por día, de las cuales, entre el 6 y 7% presentan irregularidades, principalmente en la zona fronteriza y Ciudad Victoria.