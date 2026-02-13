Seguridad refuerza esquema educativo y de capacitación en CEDES

En colaboración con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se busca establecer un modelo de universidad abierta y a distancia

Pedro León Aranda Gutiérrez, director de Reinserción Social y Servicios Post Penales de la Secretaría de Seguridad Pública, anunció la implementación de un programa educativo integral en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), ubicados en las zonas norte, centro y sur de Tamaulipas.

Programas de Educación: El programa abarca diversas modalidades educativas:

Educación Inicial: Dirigida a mujeres embarazadas y niños menores de tres años que viven con sus madres en los CEDES.

Alfabetización: Se ofrecen programas específicos para quienes no han tenido acceso a la educación básica, impartido por (CONAFE).

Primaria y Secundaria: Impartidos por personal del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA).

Nivel Medio Superior y Superior: Incluye la opción de preparatoria abierta y un convenio con el Instituto Tecnológico de Victoria para quienes deseen continuar estudios superiores. Actualmente, hay cuatro estudiantes en este nivel y dos ya titulados.

Proyectos Futuros

En colaboración con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se busca establecer un modelo de universidad abierta y a distancia, con el objetivo de ofrecer una mayor diversidad de carreras. Aranda Gutiérrez destacó el interés de los internos en estudiar disciplinas relacionadas con las humanidades.

Capacitación en Especialidades

Brenda Iveth Torres Castillo, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública, enfatizó que las personas privadas de la libertad están siendo capacitadas en áreas específicas de acuerdo con la demanda regional:

Zona Fronteriza: Enfoque en informática e idioma inglés.

Ciudad Victoria: Carpintería.

Altamira (Sur del Estado): Cocina.

Al menos el 45% de la población penitenciaria de los cinco CEDES genera ingresos a través de la elaboración de artículos de madera, incluyendo tortilleras, tarros, y muebles, entre otros. También reciben capacitación en talleres de:

Carpintería

Electricidad

Repostería

Cocina

Belleza

Barbería

Mecánica automotriz

Reparación de aires acondicionados

Población Penitenciaria

Al cierre de enero de 2026, la población total en los cinco CEDES es la siguiente:

Hombres: 3,761

Mujeres: 252

Total: 4,013

El desarrollo de habilidades laborales y la participación en actividades productivas permiten a los internos generar ingresos dignos para ellos y sus familias, facilitando su reintegración al campo laboral y alejándolos de conductas delictivas.