Seguridad Pública refuerza campaña de reclutamiento

La Secretaría de Seguridad Pública ha intensificado su campaña de reclutamiento en los 43 municipios de Tamaulipas. Juan José Sesín Carpio, director del Consejo del Desarrollo Policial, informó que la meta para finales de 2026 es contar con 260 elementos financiados con recursos federales y alrededor de 500 con recursos propios del Estado.

"La meta final es alcanzar el reclutamiento de 760 elementos a diciembre de 2026, que son las plazas disponibles en Tamaulipas", señaló Sesín Carpio.

En una conferencia de prensa, Denisse Estefanía Torres Marín, titular de reclutamiento de la dependencia estatal, detalló que en 2025 lograron unir 330 elementos a los cuerpos de seguridad, de los cuales, el 80% son hombres y el 20% mujeres.

Esta cifra contrasta con los 417 que se enlistaron en 2024, la cual mejoró por mucho el registro del año 2023, donde solamente se unieron 221 efectivos.

Actualmente, hay 155 aspirantes en curso para la Guardia Estatal, quienes recibirán un sueldo de $26,176 pesos mensuales. Por otro lado, los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad tienen un sueldo de $25,736 pesos.