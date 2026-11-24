Américo Villarreal reportó una reducción de más del 80% en homicidios y un aumento de visitantes y paisanos que transitan por Tamaulipas

La disminución de delitos de alto impacto y el fortalecimiento de la vigilancia carretera han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en Tamaulipas, además de favorecer el crecimiento del turismo y el tránsito de mexicanos que regresan al país por la frontera estatal.

Así lo afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante su participación en el programa "Diálogos con Américo", donde presentó los avances de la estrategia de seguridad implementada durante su administración y las acciones previstas para el cierre de 2026.

El mandatario destacó que uno de los principales indicadores es la reducción de los homicidios, cuya incidencia mensual pasó de registrar hasta 130 casos al inicio de su gobierno a disminuir más de 80 por ciento, de acuerdo con las cifras de octubre de 2026.

Disminuyen delitos y refuerzan vigilancia en carreteras

Villarreal Anaya señaló que los resultados son producto del trabajo coordinado entre las instituciones que participan en la Mesa de Seguridad, así como de la colaboración permanente de las fuerzas federales y estatales.

Entre las medidas implementadas mencionó la ampliación de la red de Estaciones Seguras, la incorporación de una nueva división de Tránsito de la Guardia Estatal y la instalación de arcos carreteros.

A estas acciones se suman los trabajos de mantenimiento y reparación de las vías de comunicación, además de la coordinación con la Guardia Nacional para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

El gobernador también destacó que, según los indicadores presentados por su administración, las carreteras tamaulipecas no registran actualmente el delito de asalto al transporte de carga ni de pasajeros, situación que ha sido reconocida por representantes empresariales y operadores del autotransporte.

Aumenta el ingreso de paisanos por la frontera de Tamaulipas

Otro de los resultados que destacó el mandatario es el crecimiento en el número de connacionales que utilizan los cruces fronterizos de Tamaulipas para ingresar a México y trasladarse hacia las entidades del centro y sur del país.

Como referencia, recordó que durante el primer operativo Héroes Paisanos de su administración, realizado en 2022, ingresaron aproximadamente 40 mil mexicanos por esta entidad.

Para 2025, la cifra llegó a 160 mil personas, lo que representa un incremento considerable en el uso de las rutas tamaulipecas para regresar al territorio nacional.

El gobernador atribuyó este comportamiento a las condiciones de seguridad, la atención en carretera y los servicios de asistencia disponibles para quienes recorren el estado.

Entre los apoyos mencionó la presencia del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y los Ángeles Verdes, además del funcionamiento de un Centro Regulador de Urgencias para atender accidentes y otras situaciones que requieran asistencia médica.

Tamaulipas espera superar los 18 millones de turistas

El crecimiento de visitantes también fue señalado como un indicador del fortalecimiento de la confianza en la entidad. Villarreal Anaya informó que durante 2025 Tamaulipas recibió más de 17 millones de turistas.

Para el cierre de 2026, las autoridades estatales prevén superar los 18 millones de visitantes, impulsados por los atractivos naturales, culturales y turísticos de sus diferentes regiones.

El mandatario consideró que las condiciones de seguridad han contribuido a que más personas elijan al estado como destino vacacional o como ruta de traslado hacia otras partes del país.

Tampico recibirá el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos

En el ámbito turístico, el gobernador destacó que Tamaulipas fue elegido como sede de la conmemoración por el 25 aniversario del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, programado del 26 al 28 de noviembre en Tampico.

El evento reunirá a representantes de las 177 comunidades mexicanas que cuentan con esta distinción, entre ellas los dos Pueblos Mágicos tamaulipecos: Ciudad Mier y Tula.

La celebración representa una oportunidad para proyectar la riqueza cultural, histórica y turística de la entidad ante visitantes de diferentes regiones del país.

Preparan operativo de seguridad para diciembre

Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, el Gobierno de Tamaulipas reforzará las acciones de vigilancia y asistencia para garantizar que tanto los habitantes como quienes visiten o atraviesen el estado puedan desplazarse de manera segura.

Américo Villarreal hizo un llamado a la población a colaborar con las recomendaciones preventivas y respetar las indicaciones de las autoridades durante sus recorridos.

"Nuestra intención es que este diciembre, todas las familias tamaulipecas, así como quienes nos visiten de otras entidades o usen nuestra entidad como una situación de tránsito para ir a visitar a sus seres queridos, pues lo hagan con seguridad y que lleguen a casa con bien", expresó.

El gobernador reiteró que el propósito de estas medidas es mantener las condiciones de seguridad alcanzadas y brindar atención oportuna a quienes transiten por las carreteras tamaulipecas durante la temporada vacacional.