Seguridad despliega 2,500 elementos de la Guardia Estatal

Autoridades activaron operativo con 2,500 elementos en destinos turísticos de Tamaulipas, con vigilancia aérea, terrestre y control en accesos

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los paseantes durante el periodo de Semana Santa, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó sobre el robusto despliegue operativo de la Guardia Estatal, concentrando sus mayores esfuerzos en la zona sur del estado, la cual superó la cifra de 900 mil visitantes, tan solo en este sitio de turismo de playa.

Blindaje en la zona conurbada

Ante la llegada masiva de turistas a Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el secretario detalló que se comisionaron 600 elementos de la Guardia Estatal para vigilar esta región. La estrategia incluyó un control estricto en todas las entradas y salidas de la zona conurbada, trabajando de manera coordinada con elementos de Tránsito Estatal.

Para este operativo, la corporación no solo utilizó patrullajes convencionales, sino que integró agrupamientos especializados:

Policía de Proximidad: Para contacto directo con los ciudadanos.

Binomios Canófilos y Equinos: Para vigilancia en áreas de difícil acceso y zonas concurridas.

Vigilancia Aérea: Un helicóptero destinado permanentemente a realizar sobrevuelos de reconocimiento en la región sur y norte del estado.

Cobertura en los principales destinos de playa

Pancardo Escudero desglosó la distribución del personal en otros puntos turísticos clave del estado, asegurando que en cada zona se contó con el apoyo de aeronaves para fortalecer la vigilancia desde el aire:

Playa La Pesca (Soto la Marina): 250 elementos desplegados.

Playa Bagdad (Matamoros): 300 elementos asignados.

Red Carretera: Cobertura total en los tramos que conectan estos destinos para auxiliar a los viajeros.

Vigilancia integral

El titular de la seguridad en el estado enfatizó que, además de la presencia en los centros turísticos, la Guardia Estatal mantiene una vigilancia activa en toda la red carretera de Tamaulipas.