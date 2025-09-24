Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Seguridad convoca a integrar los Cuerpos de Vigilancia

Por: Alfredo Uvalle

23 Septiembre 2025, 17:42

Compartir

Secretaría de Seguridad Pública abrió una convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 40 años, para integrarse a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad

Seguridad convoca a integrar los Cuerpos de Vigilancia

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas abrió una convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 40 años, provenientes de cualquier municipio del estado o incluso de otras entidades, interesados en integrarse a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

Las y los aspirantes que cumplan con los requisitos podrán ingresar como custodios penitenciarios, cuya principal labor será salvaguardar la integridad y los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) del estado.

d4a25bd7-ca04-4d53-9d3a-7d4b1d7f6bd3.jfif

El proceso de reclutamiento puede iniciarse vía telefónica al 800 122 2336 o de manera presencial en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, ubicado sobre la carretera Inter ejidal en Ciudad Victoria.

Quienes aprueben las Evaluaciones de Control de Confianza e ingresen al Curso de Formación Inicial recibirán hospedaje, alimentación, servicio médico gratuito y una beca diferida.

Una vez contratados, los custodios percibirán un salario mensual de 25,736 pesos, además de las prestaciones de ley.

Comentarios