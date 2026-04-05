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Seguridad aplica número de WhatsApp para reportes en Tamaulipas

Por: Alfredo Uvalle

01 Abril 2026, 16:02

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Se cuenta con 2,500 elementos por parte de la Guardia Estatal, para vigilar los principales sitios turísticos y carreteras durante el periodo vacacional

Seguridad aplica número de WhatsApp para reportes en Tamaulipas

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, resaltó que el reforzamiento del operativo implementado para el actual periodo contempla acciones de vigilancia, proximidad y asistencia en los destinos con mayor afluencia turística. 

Asimismo, para brindar una mejor atención a la ciudadanía, se cuenta con el número de WhatsApp 834 144 3172, así como las líneas habilitadas 834 318 6232, con extensiones 16099, 16021 y 16004, además de los números de emergencia 911 y 078, números disponibles para auxilio, orientación y reporte de incidencias en los 43 municipios de la entidad. 

Se cuenta con un despliegue de 2,500 elementos por parte de la Guardia Estatal, para vigilar los principales sitios turísticos y carreteras durante el periodo vacacional de Semana Santa en Tamaulipas. 

Los puntos con mayor concentración de visitantes son la zona sur de la entidad, las playas Bagdad y La Pesca, el Pueblo Mágico de Tula, así como Aldama, el Parque Ecológico Los Troncones y El Chorrito.

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