El funcionario señaló que las empresas deben presentar sus planes de manejo de residuos y su Cédula de Operación Anual (COA)

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández, informó que ya se realizaron revisiones para esclarecer los hechos reportados en la zona y determinar qué actividades podrían estar relacionadas.

Solicitan información sobre residuos y procesos de empresas

El funcionario señaló que las empresas deben presentar sus planes de manejo de residuos y su Cédula de Operación Anual (COA), documento que detalla sus actividades, los productos que utilizan en sus procesos y las emisiones o residuos que generan. Esta información permite establecer qué autoridad tiene competencia en cada caso, ya sea federal o estatal.

Indicó que, por el momento, el Gobierno del Estado apoya con revisiones y solicitudes de información, sin invadir las facultades de otras autoridades. También se efectuó un levantamiento en las áreas cercanas para identificar los procesos que se realizan y determinar qué gases o sustancias podrían estar presentes.

SEDUMA mantiene abiertas las hipótesis

Becker Hernández sostuvo que no se descartará ninguna hipótesis hasta contar con datos precisos y conocer las actividades que se desarrollan en los alrededores. Añadió que el objetivo es proteger el bienestar de la población y, con base en la información recabada, definir los pasos a seguir en materia ambiental.