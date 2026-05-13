SEDUMA reporta avances en desarrollo urbano en Tamaulipas

Finalmente, el funcionario enfatizó que durante el último año se fortalecieron proyectos estratégicos enfocados en mejorar la movilidad

Durante su comparecencia ante la Comisión de Infraestructura y Medio Ambiente del Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández, presentó los resultados obtenidos durante el ejercicio 2025, destacando avances significativos en materia ambiental y de bienestar social.

En el ámbito de la conservación y el medio ambiente, el secretario informó que se entregaron 7,500 cintillos cinegéticos en la entidad. Asimismo, resaltó el éxito en los programas de preservación de fauna, logrando 135 reproducciones en cautiverio dentro del zoológico de Tamatán, ubicado en Ciudad Victoria.

En cuanto al desarrollo urbano y la vivienda, Becker Hernández subrayó el compromiso de la administración por brindar certeza jurídica a las familias tamaulipecas. Como parte de estas acciones, se concretó la entrega de 2,354 escrituras distribuidas en 29 municipios.

Adicionalmente, se informó sobre la regularización de 467 lotes y la asignación de 296 terrenos con servicios completos en 14 municipios, esto último a través del programa "Suelo Legal, Patrimonio Seguro".

Finalmente, el funcionario enfatizó que durante el último año se fortalecieron proyectos estratégicos enfocados en mejorar la movilidad, la planeación urbana y la conservación del entorno