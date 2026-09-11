Seduma combate acumulación de miles de llantas en Reynosa

Seduma activó un operativo en Balcones de Alcalá para reducir los riesgos sanitarios y ambientales por la acumulación irregular de neumáticos

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) puso en marcha en Reynosa un operativo para reducir los riesgos sanitarios y ambientales derivados de la acumulación irregular de miles de neumáticos en el sector Balcones de Alcalá.

Como parte de las acciones de saneamiento, la dependencia trasladó a esta ciudad una trituradora de llantas que anteriormente fue utilizada en Matamoros, con la finalidad de avanzar en la limpieza de uno de los principales puntos de acumulación de neumáticos.

El predio intervenido concentró durante aproximadamente ocho años una gran cantidad de llantas de manera irregular, situación que representaba una amenaza para las viviendas ubicadas en las inmediaciones.

Entre los principales riesgos identificados se encontraba la posibilidad de que se registraran incendios, además de la generación de condiciones favorables para la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.

Durante una supervisión de los trabajos, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, señaló que la intervención busca atender el problema de fondo, recuperar el espacio y disminuir los riesgos para las familias de la zona.

A cerca de dos semanas de haber comenzado las operaciones, los trabajos han permitido procesar aproximadamente 7 mil llantas.

La maquinaria tiene una capacidad de trituración de entre mil y mil 500 neumáticos diarios. Sin embargo, debido al volumen acumulado, se estima que las labores de saneamiento se extenderán durante alrededor de tres meses.

Las autoridades calculan que en el sitio llegaron a concentrarse entre 200 mil y 300 mil llantas, lo que da cuenta de la magnitud del problema que permaneció durante años en este sector de Reynosa.

Refuerzan vigilancia y seguridad del predio

El operativo cuenta con la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Estatal, Protección Civil, SEDUMA y la Procuraduría Ambiental y Urbana.

Las dependencias mantienen un protocolo de vigilancia y control permanente para garantizar la seguridad del terreno mientras continúa el proceso de saneamiento.

Antes de comenzar con la trituración fue necesario realizar labores de limpieza en el perímetro, particularmente en banquetas y áreas utilizadas por peatones, con el propósito de disminuir los riesgos para quienes transitan diariamente por el lugar.

El predio permanece clausurado y actualmente no funciona como un punto abierto para recibir de manera regular nuevos neumáticos.

Además de eliminar el riesgo generado por la acumulación de llantas, la SEDUMA analiza alternativas para aprovechar productivamente los materiales obtenidos durante el proceso.

De acuerdo con Becker Hernández, ya existen acercamientos con empresas interesadas en utilizar estos residuos en actividades como pirólisis, elaboración de asfalto, impermeabilizantes y adoquines con polímeros.

También se contempla la recuperación del acero contenido en los neumáticos, con lo que se busca avanzar hacia un modelo de economía circular y dar un segundo uso a los materiales recuperados.

La intervención en Balcones de Alcalá representa una acción para atender un problema que se acumuló durante varios años y que implicaba riesgos tanto para el medio ambiente como para la población cercana.