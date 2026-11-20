Autoridades municipales recibieron capacitación sobre recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos para prevenir la contaminación en Tamaulipas

Con el objetivo de mejorar la recolección de basura, prevenir focos de contaminación y proteger la salud de la población, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) de Tamaulipas realizó una jornada de capacitación en la que participaron representantes de 30 municipios.

Durante el encuentro, autoridades municipales recibieron herramientas y orientación para fortalecer el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, así como desarrollar estrategias que respondan a las necesidades particulares de cada localidad.

La actividad se llevó a cabo mediante los Módulos de Información y Capacitación sobre el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Tamaulipas, donde se abordaron los principales desafíos relacionados con la recolección, el tratamiento y la disposición adecuada de los desechos.

Capacitan a municipios en recolección y tratamiento de residuos

Entre los temas incluidos en la jornada estuvieron la gestión integral de los residuos, su generación y composición, el barrido de calles, el diseño de rutas de recolección y las alternativas para el tratamiento de la basura.

Además, se presentaron mapas de los principales municipios del estado, en los que se identificaron ubicaciones y coordenadas de sitios relacionados con el manejo de estos materiales.

Los asistentes también conocieron los elementos y criterios básicos para elaborar el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, una herramienta que permite a los gobiernos locales organizar sus acciones de acuerdo con las condiciones, necesidades y recursos disponibles.

SEDUMA busca proteger la salud de las familias

En representación del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, la subsecretaria de Medio Ambiente, Verónica Yazmín Sosa Lara, señaló que estas actividades forman parte de las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para colocar el bienestar de las personas en el centro de las decisiones ambientales.

“Cuidar el medio ambiente también significa cuidar a nuestra gente. No se trata solamente de recoger la basura, sino de proteger la salud de las familias, mantener limpios nuestros espacios y encontrar soluciones que realmente funcionen en cada municipio”, expresó.

La funcionaria agregó que el acercamiento también permitió compartir las actividades realizadas durante octubre y noviembre por la Dirección de Políticas para el Cambio Climático, además de revisar avances y desafíos que requieren coordinación entre las distintas autoridades.

Asimismo, destacó la importancia de mantener comunicación permanente con los ayuntamientos, debido a que cada localidad enfrenta condiciones diferentes y necesita soluciones acordes con sus características.

Como parte de la jornada, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) presentó sus atribuciones y las disposiciones generales que regulan su actuación.

También explicó las competencias estatales en materia ambiental y urbana, así como los procedimientos de inspección y vigilancia utilizados para supervisar el cumplimiento de la normatividad y prevenir daños al entorno.

En las actividades participaron el procurador Ambiental y Urbano, Roberto Karlo Villanueva Contreras, y el director de Políticas para el Cambio Climático de la SEDUMA, Mario Romel Arizpe Martínez.