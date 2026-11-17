Agregó que, durante los lanzamientos, mantienen personal pendiente en la playa para vigilar que se respeten las áreas de amortiguamiento

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) mantiene coordinación con autoridades federales para dar seguimiento a los reportes de residuos relacionados con actividades aeroespaciales en la zona costera, con el objetivo de determinar si existe alguna afectación ambiental y, en su caso, exigir la reparación o compensación de los daños.

Buscan peritajes para determinar procedencia de residuos

Karl Heinz Becker Hernández explicó que cada vez que se detecta algún residuo, se busca que las autoridades competentes realicen una caracterización y un peritaje para determinar su procedencia, así como identificar posibles afectaciones al entorno.

Señaló que la dependencia mantiene comunicación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instancia con la que coordinan el seguimiento y la atención de estos hallazgos.

El funcionario indicó que también se han sostenido reuniones con representantes de la empresa involucrada y autoridades federales para revisar los trabajos de retiro de residuos, incluidos algunos propulsores, además de supervisar que estas actividades se realicen bajo los protocolos correspondientes y respetando las delimitaciones establecidas.

Dictámenes permitirán establecer posibles daños ambientales

Agregó que, durante los lanzamientos, mantienen personal pendiente en la playa para vigilar que se respeten las áreas de amortiguamiento y que las operaciones cumplan con condiciones similares a las establecidas del lado estadounidense.

Becker Hernández reconoció que ya existen reportes a los que se les ha dado seguimiento a través de la PROFEPA, y que actualmente se busca contar con los dictámenes necesarios para establecer si hubo daños derivados de estas actividades y determinar una posible compensación ambiental.

Finalmente, señaló que la ciudadanía y las asociaciones pueden reportar cualquier hallazgo ante la SEDUMA, desde donde se canalizará la información directamente a la PROFEPA para su atención.