El Gobierno Federal avanza en los trabajos de revestimiento con concreto para optimizar la conducción del recurso hacia las parcelas.

Con una inversión de 443 millones de pesos hasta el momento, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), avanza en los trabajos de revestimiento con concreto del canal Guillermo Rodhe, una obra que busca mejorar la conducción del agua hacia el Distrito de Riego 026 y reducir las pérdidas del recurso durante su traslado a las parcelas agrícolas.

El proyecto contempla cerca de 20 kilómetros de canales principales y sublaterales, además de la construcción de infraestructura hidráulica para mejorar la distribución, medición y aprovechamiento del agua.

Estructuras de medición y captación pluvial en el canal Guillermo Rodhe

Isaac Jiménez Román, arquitecto encargado de la obra, explicó que los trabajos incluyen alrededor de 70 estructuras de medición y tomas para los canales, así como instalaciones para captar el agua de lluvia.

“Son cerca de los 20 kilómetros totales, tanto principales como sublaterales. Esto conlleva no nada más el revestimiento de concreto, también estructuras; son cerca de 70 estructuras de medición de canales, sublaterales y laterales, tipo toma granja. En el caso de los canales principales, son cerca de 10 estructuras de lavadero para captación de agua pluvial”, detalló.

El revestimiento permitirá mejorar la eficiencia del sistema hidráulico, al evitar filtraciones y pérdidas de agua durante su recorrido, lo que contribuirá a que un mayor volumen llegue a las parcelas que dependen del Distrito de Riego 026.

“Garantizar así la conducción hidráulica, que no haya pérdidas en el cauce hidráulico; ese es el beneficio, optimizar el gasto para las parcelas en cuestión del riego agrícola”, señaló Jiménez Román.

Derrama económica y beneficios de movilidad para comunidades cercanas

Además de los beneficios para el sector agrícola, la obra está generando una derrama económica desde su etapa de construcción, mediante la contratación de trabajadores de la localidad que participan en las distintas actividades.

Manuel García Lemus, ingeniero supervisor de la obra de revestimiento, destacó que los trabajos también favorecen la movilidad de los habitantes de comunidades cercanas, debido al aprovechamiento de las vialidades de operación que conectan diferentes localidades.

“Se trae la etapa de construcción, en donde deja una derrama económica, porque se contrata personal local para trabajar, y el mismo beneficio de la obra para optimizar los recursos hidráulicos; además, las vías de operación que tenemos para conectar varias comunidades, varias localidades que están aquí atrás”, comentó.

De esta manera, el proyecto representa una intervención en la infraestructura hidráulica del Distrito de Riego 026, con beneficios proyectados para el aprovechamiento del agua en las actividades agrícolas y ventajas económicas y de movilidad para las comunidades de la zona.