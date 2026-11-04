Secundaria de Ciudad Victoria limita el uso de celulares en clase

El director de la Escuela Secundaria General Número 7, explicó que la escuela no busca retirar los celulares, sino evitar que se haga un uso inadecuado

Con la entrada en vigor de las disposiciones sobre el uso de teléfonos celulares en los planteles educativos, la Secundaria General número 7 “Eleazar Cervantes Gómez”, de Ciudad Victoria, informó a madres, padres de familia y estudiantes sobre las nuevas medidas. En tanto, en el nivel medio superior se promoverá que los dispositivos se utilicen únicamente con fines académicos y bajo indicación docente.

Celulares deberán permanecer guardados durante la jornada escolar

Jesús Garza Puente, director de la Escuela Secundaria General Número 7, explicó que la escuela no busca retirar los celulares, sino evitar que se haga un uso inadecuado de ellos. No obstante, señaló que, conforme al acuerdo federal, durante la jornada escolar los equipos deberán permanecer guardados y fuera de la vista.

El directivo relacionó la medida con los mensajes sobre supuestas situaciones de riesgo que se han difundido en esta escuela y que, en algunos casos, resultaron ser bromas, como por ejemplo un supuesto tiroteo y amenazas de muerte.

Añadió que el Consejo Escolar de Participación Social y la mesa directiva de la sociedad de padres de familia se reunirán para definir estrategias de apoyo, entre ellas una posible revisión de mochilas, con la participación de las familias.

Garza Puente precisó que se contemplan excepciones para estudiantes con necesidades especiales, discapacidad o alguna emergencia familiar. En esos casos, la autorización para ingresar un dispositivo se determinará de común acuerdo entre la dirección escolar y los padres de familia, con base en la justificación correspondiente.

CBTis 119 promueve el uso académico de los celulares

Por su parte, Heberto Guadalupe Huerta, director del CBTis 119, indicó que en el nivel medio superior no se prohíbe el uso de celulares, sino que se busca fomentar su utilización responsable.

En las aulas, explicó, los estudiantes podrán emplearlos para actividades académicas cuando el docente lo solicite.

Huerta señaló que la intención es evitar que los dispositivos desplacen otras estrategias de enseñanza y que su uso se limite a las tareas escolares indicadas por el profesor.