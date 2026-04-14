Secundaria 13 avanza firme rumbo al estatal de handball

El entrenador Juan Manuel López Colchado subrayó que la meta es clara: coronarse y obtener el pase al nacional, que este año se celebrará en Jalisco

La ciudad de Reynosa reafirma su vocación como semillero deportivo con la destacada participación de alumnos de la Secundaria General número 13, quienes han logrado avanzar a la etapa estatal de handball en los Juegos Escolares de Educación Básica, nivel secundaria.

El entrenador Juan Manuel López Colchado destacó que el equipo consiguió su pase en ambas ramas, femenil y varonil, lo que calificó como un logro resultado del esfuerzo constante en los entrenamientos. Señaló que ahora se preparan para competir en Ciudad Victoria, con el objetivo de mantener el buen desempeño.

Con sesiones intensas y enfoque total en la competencia, los estudiantes afinan su nivel de juego. Agustín Hernández compartió que este deporte le ha resultado atractivo por su dinamismo y complejidad, además de expresar su meta de ganar el estatal y avanzar al nacional, donde busca dar lo mejor de sí.

El trabajo en equipo es clave en cada práctica, donde los jugadores buscan consolidar la coordinación entre lo físico y lo mental. Adriana Yamilet Hernández Santiago resaltó que el esfuerzo diario les ha permitido mejorar como grupo y reafirmar su intención de seguir creciendo dentro de esta disciplina.

Más allá de representar a Reynosa, el equipo mantiene la mirada en el campeonato estatal. El entrenador Juan Manuel López Colchado subrayó que la meta es clara: coronarse y obtener el pase al nacional, que este año se celebrará en Jalisco, manteniendo vivo el sueño de trascender a nivel nacional.