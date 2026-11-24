La dependencia invita a consumir productos hechos a mano para respaldar a las familias artesanas y preservar las tradiciones culturales de México.

Adquirir productos elaborados por artesanas y artesanos mexicanos representa una forma de contribuir a la economía de las familias creadoras y preservar los conocimientos tradicionales que forman parte de la identidad cultural del país. Por ello, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas hizo un llamado a la población para privilegiar el consumo de piezas auténticas y apoyar el trabajo artesanal.

El titular de la dependencia, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que las artesanías representan el resultado de horas de trabajo, creatividad y conocimientos transmitidos entre generaciones. Además de su valor cultural, señaló que su comercialización permite fortalecer la economía de comunidades dedicadas a esta actividad.

El funcionario explicó que las piezas elaboradas a mano se producen con materiales naturales y técnicas que se mantienen vigentes gracias al trabajo de mujeres y hombres que realizan su labor en talleres familiares, cooperativas o de manera independiente.

Artesanías preservan el patrimonio cultural

Hernández Rodríguez subrayó que elegir productos artesanales significa reconocer el esfuerzo de quienes mantienen vivas las tradiciones mexicanas y contribuyen a conservar el patrimonio cultural.

“Cuando eliges una pieza hecha a mano, reconoces el tiempo, la creatividad y la dignidad de quien la elaboró, apoyas a mujeres y hombres que, en talleres familiares, cooperativas o de forma individual, mantienen vivas técnicas que forman parte del patrimonio cultural de México”, expresó.

Como ejemplo de la riqueza artesanal de la entidad, mencionó la Cuera Tamaulipeca, prenda representativa del estado que cuenta con una Indicación Geográfica, reconocimiento que protege su procedencia y autenticidad.

El secretario de Turismo atribuyó este logro a las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya y señaló que este tipo de reconocimientos contribuye a preservar los productos que distinguen culturalmente a Tamaulipas.

Recomiendan verificar el origen de los productos

Como parte de la invitación al consumo responsable, la Secretaría de Turismo exhortó a los compradores a informarse sobre la procedencia de las piezas, revisar los sellos de autenticidad y dar preferencia a la adquisición directa con sus creadores.

También recomendó acudir a espacios oficiales de promoción turística y cultural, donde es posible encontrar productos elaborados por artesanas y artesanos de distintas regiones.

El funcionario sostuvo que el dinero destinado a la compra de artículos genuinos puede traducirse en beneficios para las comunidades que dependen de la producción artesanal.

Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos reunirá artesanías

La invitación también se relaciona con el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 26 al 29 de noviembre en la Expo Tampico, donde se presentarán productos artesanales representativos de los 177 Pueblos Mágicos de México.

Hernández Rodríguez invitó a la población a visitar esta muestra, que permitirá conocer parte de la producción artesanal de las distintas comunidades del país y acercarse a sus expresiones culturales.