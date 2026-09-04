Secretario de Educación supervisa escuelas de Tamaulipas

Miguel Ángel Valdez García inició recorridos por escuelas de Tamaulipas para conocer sus condiciones durante la primera semana del ciclo escolar

Durante la primera semana del ciclo escolar, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, inició recorridos por planteles educativos para conocer de primera mano las condiciones en las que operan las escuelas.

Como parte de esta supervisión, visitó la Escuela Secundaria General No. 8 “Blas Uvalle González”, en Ciudad Victoria, donde recorrió distintas áreas del plantel acompañado por su directora, Narda Marisela de la Garza.

El funcionario verificó las condiciones de las instalaciones con el propósito de constatar que el alumnado cuente con espacios adecuados para iniciar sus actividades escolares, aprender y convivir.

Valdez García destacó que uno de los compromisos del gobernador Américo Villarreal Anaya es garantizar que las escuelas tamaulipecas dispongan de espacios dignos y ambientes óptimos para el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Hablan sobre inteligencia artificial y emociones

Durante su recorrido, el secretario ingresó a un salón de tercer grado y conversó con las y los adolescentes sobre temas que forman parte de su vida cotidiana, entre ellos la inteligencia artificial y los retos virales.

También abordó los procesos emocionales que atraviesan los adolescentes, los cuales serán atendidos mediante el programa “El ABC de las Emociones”, de acuerdo con lo informado por el funcionario.

La conversación también permitió un intercambio más informal entre el secretario y los estudiantes, quienes compartieron algunos de los temas que actualmente forman parte de sus intereses.

Entre ellos estuvieron el K-pop, además de expresiones y tendencias populares entre los jóvenes, como “farmear aura” y el ejercicio conocido como “six-seven”.

Valdez García aprovechó el encuentro para exhortar a las y los estudiantes a valorar su formación académica y hacer de la educación una herramienta para construir su desarrollo personal y futuro.