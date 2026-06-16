Secretario de Educación de Tamaulipas ofrece disculpas tras video

El titular de la SET aseguró que mantiene respeto por el trabajo docente y que el diálogo con maestras y maestros debe darse siempre con cordialidad

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, ofreció disculpas públicas luego de que se viralizara un video donde aparece dialogando de forma sarcástica con una maestra en Nuevo Laredo.

Se trata de la supervisora de la supervisora de la zona escolar 226 de primarias, Erika Villanueva Reyes, quien solicitaba al titular de la SET, revisar la constante falta de docentes.

El video que desató la polémica

En la grabación, que circuló ampliamente en redes sociales, se observa al funcionario estatal sosteniendo una conversación en tono sarcástico con la supervisora durante un recorrido por planteles.

Usuarios calificaron el trato como poco respetuoso y el clip acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

La postura del secretario

Tras la difusión, Valdez García emitió un mensaje en el que reconoció que su expresión no fue la adecuada.

”Ofrezco una disculpa sincera a la maestra supervisora y a todo el magisterio tamaulipeco. Mi intención nunca fue ofender”, declaró.

El titular de la SET aseguró que mantiene respeto por el trabajo docente y que el diálogo con maestras y maestros debe darse siempre con cordialidad.

Reacción del magisterio

El video generó comentarios divididos entre docentes y padres de familia.

Mientras algunos exigieron respeto a la figura de los supervisores, otros pidieron no sobredimensionar el hecho y enfocarse en las necesidades de las escuelas.

Compromiso de mejorar la comunicación

Valdez García señaló que tomará esta situación como un llamado a fortalecer los canales de comunicación con el personal educativo.

Reiteró que la Secretaría trabaja de puertas abiertas y que buscará acercamientos directos con la supervisora involucrada para aclarar el malentendido.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha informado si habrá alguna medida adicional tras el incidente.