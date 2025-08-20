Secretario de Educación de Tamaulipas aborda la violencia escolar

El secretario habló con firmeza sobre los casos de abuso sexual y violencia en las escuelas, protagonizados en algunos casos por los propios alumnos

Continuando con su gira de trabajo por la frontera de Tamaulipas, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, sostuvo una mesa de diálogo con directores, supervisores y jefes de sector, en la que expuso temas de interés que impactan en el buen desarrollo del ciclo escolar que está por comenzar.

Uno de los puntos principales fue el uso de los uniformes escolares. Valdez García explicó que, aunque constitucionalmente no son obligatorios, representan una herramienta para identificar al alumnado en situaciones de seguridad y reiteró que la mayoría de los docentes coincide en que deben seguir siendo aplicados. Durante la reunión, realizó una dinámica con los presentes para conocer su postura sobre el tema:

“Opción A, estoy de acuerdo en que los uniformes en básica en Tamaulipas sean obligatorios, opción B, no estoy de acuerdo en que los uniformes de educación básica sean obligatorios. Opción A, levanten la mano, déjenla levantada, ahora bájenla, opción B, déjenla levantada. Va a ser más fácil contar los B porque obviamente ganaron los A, si se dieron cuenta”, expresó.

Posteriormente, el secretario habló con firmeza sobre los casos de abuso sexual y violencia en las escuelas, protagonizados en algunos casos por los propios alumnos dentro y en los perímetros escolares.

Subrayó que Tamaulipas ya cuenta con protocolos establecidos que deben seguir los directivos para evitar un daño mayor a los menores, sobre todo en lo relacionado con la difusión de videos y fotografías en redes sociales.

“Este programa del abuso sexual, del bullying, nos lo preguntan a cada rato. Tamaulipas consta ya de tres guías para orientaciones que el supervisor, el director y el jefe de sector deben hacer. Algunas son preventivas y otras correctivas. No es discriminación, pero algunas veces vemos que esos problemas se nos salen de las manos porque el director, el supervisor o el jefe de sector no conocen el protocolo para estos casos”, explicó.

Finalmente, Valdez García pidió a los presentes transmitir un mensaje a todos los planteles para reforzar la participación de los padres de familia en el proceso educativo.

Enfatizó la importancia de que asistan a programas de convivencia y de formación, como la escuela para padres, que fortalecen la educación desde el hogar.