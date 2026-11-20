La Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas se incorporó a la colecta anual DIFTON 2026 mediante la donación de juguetes reunidos por trabajadores

La Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas se incorporó a la colecta anual DIFTON 2026 mediante la donación de juguetes reunidos por trabajadores de la dependencia, con el propósito de contribuir a las actividades del Sistema DIF estatal en beneficio de niñas y niños.

La entrega fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien destacó la participación del personal en esta iniciativa solidaria. Los artículos fueron recibidos por Patricia Lara Ayala, directora general del Sistema DIF Tamaulipas.

Funcionarios estatales participan en la colecta DIFTON

En la actividad también estuvieron presentes los subsecretarios Tomás Gloria Requena y Armando Núñez Montelongo, así como Arlet Fuentes Gallegos, directora general de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social.

Asimismo, participaron Marikarmen Vázquez Villanueva, coordinadora general de Planeación y Proyectos, y Antonio Montoya Ramírez, coordinador general Administrativo.

Los juguetes entregados fueron reunidos con la colaboración de trabajadores de la Secretaría General de Gobierno, quienes se sumaron a la convocatoria para apoyar a la niñez tamaulipeca.

Reconocen solidaridad de trabajadores de Gobierno

Durante su intervención, Héctor Joel Villegas González agradeció la disposición y generosidad de quienes contribuyeron con donativos para la colecta, al considerar que estas acciones representan una muestra de compromiso social y colaboración institucional.

El funcionario señaló que la participación de la dependencia se relaciona con la visión humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y con las acciones que encabeza María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, para procurar el bienestar de las familias y atender las necesidades de niñas y niños.