Secretaría de Seguridad descarta situaciones de riesgo en Casas

De acuerdo con los reportes del C5 y de las Mesas de Seguridad, las actividades productivas, educativas y de transporte en Casas se desarrollan con normalidad

Luego de que hace unos meses el alcalde de Casas, Jorge Humberto Hinojosa García, difundiera un video asegurando que había tranquilidad en su municipio producto del pánico que invadió las redes sociales, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que no se han tenido reportes de situaciones de riesgo en los últimos meses.

El titular de la SSP Tamaulipas señaló que se mantiene presencia permanente de la Guardia Estatal en accesos, comunidades y tramos carreteros del municipio, con recorridos de vigilancia y proximidad, en coordinación con la Fiscalía y fuerzas federales.

Indicó que, de acuerdo con los reportes del C5 y de las Mesas de Seguridad, las actividades productivas, educativas y de transporte en Casas se desarrollan con normalidad, sin alertas por bloqueos o hechos de violencia.

Destacó que en el municipio de Casas, rumbo a Soto La Marina, se encuentra una Estación Segura que brinda tranquilidad a los automovilistas a cualquier hora del día, con elementos de la Guardia Estatal de manera permanente, auxilio vial y apoyo a quienes transitan por esta carretera.

Pancardo Escudero reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier incidencia al 911 y al 089 de denuncia anónima, y aseguró que la vigilancia continuará, particularmente en las comunidades serranas.