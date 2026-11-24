Se trata de otro biológico clave para proteger a los adultos mayores ante las enfermedades respiratorias de la temporada

La Secretaría de Salud señaló que la vacunación contra las enfermedades de temporada ha avanzado lento en Tamaulipas, tanto contra influenza como contra COVID.

En la semana 46, de la meta de un millón y medio de dosis contra influenza, se lleva apenas el 34 por ciento, mientras que en COVID el avance es del 22 por ciento.

“Efectivamente, en esta semana 46, del millón y medio que tenemos de meta para la vacunación, llevamos en este caso ya el 34 por ciento, y en este caso del COVID ya llevamos el 22 por ciento”, dijo Guerrero Morales. “Es importante volverles a comentar para que la comunidad y nuestra población lo sepa: hay que vacunarse, efectivamente se vienen descensos de temperatura”, alertó.

¿Cómo avanza la vacunación contra COVID e influenza en Tamaulipas?

En lo que va del año, Tamaulipas registra cuatro defunciones por COVID, de un total de 46 casos detectados, informó el secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales.

La cifra, aunque baja, lleva a las autoridades de salud a insistir en que la población no baje la guardia ante el descenso de las temperaturas.

“Hasta ahorita llevamos solamente cuatro defunciones por COVID en lo que va del año, de un total de 46 casos que se llevan detectados, decirle a nuestra población que sí se vacunen, que es seguro”.

En el caso de COVID, la resistencia tiene una explicación recurrente en los distritos. Muchas personas dudan o tienen temor porque ya se vacunaron antes, y creen que no es necesario volver a hacerlo.

“COVID, me han estado reportando mis compañeros de los distritos, que la gente tiene dudas o tiene temor, que porque ya se vacunaron y no es necesario, por lo que volverles a recordar que tanto la vacunación que estamos poniendo, que es de Moderna y que es de Pfizer, trae la nueva cepa”.

Por eso, el llamado es a promover la vacunación con información clara.

Las autoridades reiteraron que las vacunas actuales están actualizadas para enfrentar la variante en circulación.

La vacunación contra influenza, en cambio, avanza un poco más rápido que la de COVID. Aun así, el ritmo no es el esperado, y por eso se reforzarán las acciones en territorio.

Realizarán ferias de la salud en los 12 distritos de Tamaulipas

También se ha reforzado la campaña de neumococo, principalmente para las personas de la tercera edad.

Se trata de otro biológico clave para proteger a los adultos mayores ante las enfermedades respiratorias de la temporada.

Para acelerar la cobertura, del 26 de noviembre al 17 de diciembre se realizarán las ferias de la salud en los 12 distritos.

El objetivo es acercar los servicios a la población y fortalecer precisamente estos periodos de vacunación.

“Vamos ya a iniciar a partir de este 26 de noviembre hasta el 17 de diciembre, que van a ser las ferias de la salud en los 12 distritos”, dijo Guerrero Morales. “Queremos promover principalmente el control de peso y talla de niño sano, va a haber tomas de muestras de Papanicolaou en los distritos, iniciar ahorita con eso en Matamoros y en Miguel Alemán”.

En esas jornadas también habrá vacunación y esterilización canina. Con ello, se busca atender la salud de las familias y de sus mascotas en un solo lugar.

Las autoridades pidieron difundir estas ferias de la salud, que se organizan del 26 de noviembre al 17 de diciembre.

La meta, insistieron, es que nadie se quede sin vacuna por falta de información o por temor.