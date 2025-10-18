Secretaría de Salud alerta sobre virus de boca, pies y manos

La Secretaría de Salud subrayó que el primer filtro de prevención es en casa, por lo que pidió a los padres estar atentos a cualquier alteración de sus hijos

Ante el incremento de casos del padecimiento conocido como virus de boca, pies y manos, la Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó las recomendaciones preventivas dirigidas a padres de familia y personal de los planteles educativos en la ciudad.

Las autoridades sanitarias exhortaron a los padres a no enviar a sus hijos a la escuela si presentan síntomas como enrojecimiento de la piel, ronchas, fiebre o cualquier alteración visible que sugiera una enfermedad. La instrucción principal es acudir al médico de confianza para descartar el tipo de padecimiento y con ello prevenir posibles contagios.

Hasta el momento, la dependencia estatal mantiene activa una campaña de fumigación y limpieza extrema en las escuelas, como parte de las acciones para evitar la propagación del virus. Los cuatro planteles donde se han detectado casos continúan operando con normalidad, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

La Secretaría de Salud subrayó que el primer filtro de prevención debe comenzar en casa, por lo que pidió a los padres de familia estar atentos a cualquier alteración en la salud de sus hijos y notificar a las escuelas para justificar las ausencias en caso necesario.

Con estas medidas, las autoridades buscan reducir la propagación del virus y garantizar que los menores reciban atención médica oportuna, al mismo tiempo que se protege la salud de la comunidad escolar y se mantiene la continuidad de las clases.