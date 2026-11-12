Sección 30 del SNTE destaca buena relación con la SET

Sobre la relación entre el sindicato y la Secretaría de Educación de Tamaulipas, aseguró que es buena y que no existen problemas entre ambas partes

El secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, informó que cada mes se han entregado nombramientos a maestras y maestros, con el respaldo del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.

SNTE destaca relación con la Secretaría de Educación

Sobre la relación entre el sindicato y la Secretaría de Educación de Tamaulipas, aseguró que es buena y que no existen problemas entre ambas partes.

“El personal reconoce las entregas mensuales de nombramientos y ascensos, así como el interés de la Secretaría en que las escuelas cuenten con el personal necesario, con maestros y directivos”, puntualizó.

Entregarán más nombramientos la próxima semana

El dirigente sindical señaló que todavía hay trabajadores pendientes de recibir su nombramiento, por lo que la próxima semana se realizará otro evento para entregar nuevas claves a personal que ya estaba laborando sin contar con ese documento.

“Ya hablé con el secretario de Educación y la semana que entra entregaremos más nombramientos, los avances concretos son más importantes que las críticas”, señaló.

Rodríguez Treviño indicó que buscan evitar que algún plantel quede sin figuras responsables, como directores, inspectores o jefes de sector. También manifestó su satisfacción con los avances y dijo que espera que sus compañeros expresen su respaldo durante el próximo evento.