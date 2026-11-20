La jornada incluyó paquetes alimentarios, apoyos ciudadanos y la supervisión de un comedor que ofrece dos comidas diarias

La Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas (SEBIEN) llevó paquetes alimentarios y apoyos de atención ciudadana a habitantes de El Mante, además de entregar 15 letrinas destinadas a comunidades rurales que carecen de sistemas de drenaje.

La jornada se realizó en la escuela Telesecundaria Jaime Nunó, ubicada en la localidad El Camotero 2, donde la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, encabezó las actividades junto con la alcaldesa de Ciudad Mante, Martha Patricia Chío de la Garza.

Durante el encuentro, la funcionaria reiteró que la dependencia tiene el compromiso de atender a las familias que enfrentan alguna situación de carencia y acercar los programas sociales a quienes los necesitan.

"Es nuestro trabajo, es nuestro deber y es la indicación del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya de servir de manera permanente a las familias tamaulipecas", expresó.

Entregan 10 mil 980 paquetes alimentarios en el municipio

Como parte del programa Alimentando tu Bienestar, se realizó la entrega simbólica de paquetes alimentarios. En total, el municipio de El Mante cuenta con 10 mil 980 apoyos correspondientes a la cuarta de las cinco entregas anuales establecidas en las reglas de operación.

La estrategia de atención alimentaria también contempla los programas Comedores del Bienestar y Mercados del Bienestar, que complementan las acciones dirigidas a niñas, niños, jóvenes y otros sectores de la población a través del DIF Tamaulipas.

La secretaria destacó la importancia de mantener la colaboración entre las autoridades estatales y municipales para ampliar la cobertura de los apoyos y atender las necesidades de las familias.

Comedor del Bienestar ofrece dos comidas al día

Durante su visita a Ciudad Mante, Silvia Casas González también supervisó el funcionamiento del Comedor del Bienestar instalado en la cabecera municipal.

En este espacio, entre 60 y 70 personas reciben dos comidas al día, de lunes a viernes, en instalaciones destinadas a brindar atención alimentaria y favorecer la convivencia comunitaria.

De acuerdo con la SEBIEN, el programa opera mediante la coordinación con los gobiernos municipales y actualmente beneficia a más de 3 mil personas en 32 municipios de Tamaulipas.

Entregan 15 letrinas para comunidades rurales

Entre las acciones realizadas durante la jornada también destacó la entrega de 15 letrinas para localidades rurales que no cuentan con infraestructura de drenaje.

Estos apoyos buscan mejorar las condiciones sanitarias y facilitar el acceso a servicios básicos para habitantes de comunidades que enfrentan carencias en materia de infraestructura.

La titular de SEBIEN reconoció además el trabajo de las y los gestores sociales que tienen presencia en los 43 municipios del estado, quienes participan en la incorporación de beneficiarios a los programas, la distribución de apoyos y la atención de solicitudes ciudadanas.

En el evento participaron el subsecretario de Bienestar Social, Ángel Nájera Ortega; el director regional de SEBIEN, Pedro Antonio Salazar Hernández, y representantes de la comunidad, entre ellos el comisariado ejidal Luis Enrique Parreño Sánchez y María Guadalupe Rubio Paredes, en representación de las personas beneficiarias.