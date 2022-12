Se vive sin efervescencia política elección extraordinaria

Elección en Tamaulipas para la vacante en el Senado no tiene el mismo impacto que para otros puestos, indicaron actores políticos de la entidad

Por: Alfredo Uvalle

Diciembre 26, 2022, 14:59

La elección extraordinaria que se vive en Tamaulipas para cubrir la vacante en el Senado de la República, no ha generado la efervescencia política que se ha presentado en anteriores procesos electorales, mencionaron algunos actores políticos.



Alejandro Ceniceros Martínez, delegado del Partido del Trabajo en el estado, consideró que existe una mínima y muy poca efervescencia política debido a que se trata de una elección extraordinaria que se presenta en diciembre y sus posadas.



“La gente está muy encaminada ahorita al área de los festejos navideños y de nuevo año, siguen con sus fiestas y posadas, esperamos nosotros el inicio de la campaña en base al calendario electoral el día 28 de diciembre y esperamos un enero de 2023 muy fuerte de campañas electorales”, señaló.



Por su parte, Rómulo Pérez Sánchez, presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, consideró que no se trata del mismo fenómeno sociológico que en una elección normal, donde existe un candidato a la alcaldía, un candidato a la diputación, un candidato a la gubernatura y un candidato al senado de la república.



“No estamos viviendo el mismo fenómeno debido a que se trata de una elección extraordinaria, pero el 2024 será muy diferente, serán muchos candidatos de varios espacios políticos y en este caso se espera que sea una elección mucho más tranquila si con participación ciudadana, pero no va a ser lo mismo que una elección regular”, dijo el político de Morena.



Ante este tema de la elección extraordinaria en Tamaulipas y debido al trabajo que se ha venido realizando por parte del árbitro de la elección, algunos ex candidatos que exigen regularizar al Instituto Nacional Electoral debido a que en base a su criterio, ha dejado de ser confiable.



Rogelio Sánchez Hinojosa, ex aspirante a la Alcaldía de Victoria, lamentó el actuar de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo muy cuestionado por algunos actores políticos.



“Yo lo digo por experiencia propia porque yo he participado en elecciones, a mi me han dicho oye Rogelio pues yo vote por ti!, yo puse tu nombre, porque no aparecen sus votos, porque ahí no aparece ningún voto suyo en el conteo rápido, o sea que es lo que está pasando con el INE, exigimos seriedad”, señaló.



Coincidieron en que las campañas políticas deberán de ser basadas en propuestas reales con el objetivo de convencer a los ciudadanos y que salgan a las urnas a participar con su voto libre y secreto.