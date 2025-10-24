Se unen víctimas de violencia en actividades de terapia grupal

El grupo Orugas Mariposas está integrado por 40 mujeres que enfrentaron condiciones de violencia en diferente grado, y ahora reciben terapia

El grupo Orugas Mariposas está integrado por 40 mujeres que enfrentaron condiciones de violencia en diferente grado, y ahora reciben terapia.

Cinthia Rodríguez Leija, directora del Inmujer, informó que son adolescentes, otras madres de hijas e hijos con discapacidad, y también adultas mayores las que integran el grupo desde hace dos meses, y en diciembre concluyen su terapia de rehabilitación emocional.

“Orugas Mariposas es un proyecto del Instituto Municipal de la Mujer, que es terapia grupal para mujeres en situación de violencia, y hay tres grupos terapéuticos que están participando en este momento; son adolescentes, mujeres con hijas e hijos en discapacidad, y de la tercera edad.

“Hicimos esta dinámica para que ellas puedan tener un recuerdo de todo el proceso terapéutico que están teniendo en este momento, pero también para que convivan, para que sea parte de la terapia que ellas llevan”, expresó.

Como parte de su terapia, colaboraron con ideas para que un artista pintara un mural en la Plaza de la Mujer, y en ese mismo lugar llevaron a cabo la actividad de intervenir sus propias blusas dibujando con aerosol una mariposa con la técnica de stencil.

“El mural tiene elementos que ellas han estado trabajando en terapia. El hecho de ver plasmadas todas sus ideas, de tener esta convivencia, a ellas también les refuerza esa parte emocional. Para nosotras es muy importante que las mujeres puedan tener una dinámica activa en sus procesos terapéuticos”, explicó la directora del Inmujer.

En enero empezará otro grupo de mujeres en el proyecto Orugas Mariposas, para que puedan recibir terapia a través de diversas actividades.