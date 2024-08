Se unen al paro nacional jueces y magistrados de Reynosa

Durante la mañana del miércoles, jueces, magistrados y personal del Poder Judicial Federal en la frontera de Reynosa se sumaron al paro nacional en protesta contra el proyecto de reforma judicial.

Como parte de su manifestación, cerraron simbólicamente las puertas de las oficinas del Poder Judicial, expresando su rechazo a las propuestas que consideran un atentado contra la independencia judicial.

Uno de los puntos más controversiales de la reforma es la propuesta de que jueces y magistrados sean electos por votación popular y propuestos por los congresos, lo que, según los manifestantes, socavaría la carrera judicial y afectaría la calidad de la justicia en el país.

“Es la serie de requisitos, la exigencia académica, buscar la excelencia, estarte preparando continuamente en cursos, diplomados, maestrías, doctorados, para prepararte más y poder concursar, porque la designación de jueces y magistrados ha venido siendo por concurso de posición y vas y concursas contra 1500 compañeros del poder judicial en todo el país”, expresó Rodolfo de León, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito.

Además, los manifestantes denunciaron que el personal adscrito a Reynosa intentó participar en los foros de discusión sobre la reforma, pero fueron excluidos del diálogo.

De León criticó la falta de apertura en estos espacios, señalando que: “Yo creo que nadie podemos dudar de que los legisladores de Morena, el partido gobernante, no tienen capacidad de objetar ni de debatir absolutamente nada, es un hecho conocido que hasta se les ha dado instrucciones de que ni una les muevan a una cantidad innumerable de iniciativas del presidente, y esta es una de ellas. Los foros fueron simulación, si no cerraba el diálogo, no dejaban entrar a las personas que no fueran afines a sus ideas”.

A pesar del paro, los jueces y magistrados aclararon que seguirán atendiendo asuntos urgentes, como los relacionados con migrantes y otros temas esenciales para la ciudadanía.

Adriana Yolanda Vega Marroquín, Juez del Octavo Distrito, refutó las acusaciones en su contra y explicó el rol fundamental del poder judicial.

“Se nos ha dicho que nos oponemos porque estamos contra la democracia, falso. Somos un contrapeso, no somos democráticos, no somos un poder popular, somos un contrapeso nacional y natural de los otros dos poderes. El objetivo del poder judicial de la Federación precisamente es resguardar los derechos de las personas, incluso frente a la mayoría”.

El paro continuará hasta que se defina el futuro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Lorena del Carmen Moreno Varela, del Instituto de Defensoría Pública, enfatizó la importancia de la independencia judicial en su mensaje.

“Lo que nosotros defendemos aquí no son nuestros privilegios, lo que nosotros defendemos aquí es la independencia judicial, que quiere decir que defendemos a nuestra patria, defendemos a México, por un México libre, por un México en donde todos sigamos disfrutando de los derechos fundamentales. Nosotros no somos improvisados”.

