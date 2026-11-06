Se ubica Tamaulipas entre los dos estados productores de naranja

La producción anual del estado, que se concentra en la zona centro, supera las 735 mil toneladas y en años buenos llega a rebasar las 900 mil toneladas

Tamaulipas se mantiene como el segundo productor de naranja a nivel nacional, solo después de Veracruz, con una superficie que oscila entre las 33 mil y más de 46 mil hectáreas dedicadas a cítricos, de las cuales más de 34 mil hectáreas son exclusivamente de naranja.

La producción anual del estado supera las 735 mil toneladas y en años buenos llega a rebasar las 900 mil toneladas, lo que representa casi la quinta parte de la producción nacional.

De esta actividad viven de manera directa e indirecta más de 10 mil familias y más de 5 mil 300 productores citrícolas.

Los principales municipios productores se concentran en la zona centro del estado y son: Padilla, que es el principal productor de Tamaulipas y el segundo a nivel nacional, Hidalgo, Güémez, Llera y Victoria. Con menor escala también aportan Casas y Mainero.

Dos variedades dominan el mercado

En Tamaulipas se cultivan principalmente dos grupos:

1. Naranja Valencia: Es la reina indiscutible. Ocupa más del 80% del área naranjera del estado. Es de jugo, muy demandada por la industria y reconocida porque es hasta tres grados Brix más dulce que cualquier otra naranja del país. Su cosecha principal es tardía, va de marzo a julio, con el pico más fuerte en mayo, aunque algunas huertas la extienden hasta septiembre. Es la principal cosecha del año y la que sostiene la economía citrícola.

2. Naranjas tempranas: así se le conoce a la variedad Marsh, que se produce de octubre a diciembre.

La más precoz de todas, muy apreciada porque permite al productor entrar primero al mercado con mejores precios. Se cosecha de septiembre a diciembre, con pico en octubre.

- Navelina: La más temprana, de gran calidad para consumo en fresco. Se cosecha de octubre a enero.

- Washington Navel y Atwood: Variedades tradicionales de mesa, cosecha de noviembre a enero.

- Lane Late: Tardía dentro del grupo Navel, se cosecha de enero a abril.

En el mercado, la naranja temprana suele alcanzar precios más altos al final de la temporada por su novedad, entre 3 mil 500 y 5 mil pesos por tonelada en campo al inicio por tonelada de acuerdo a la oferta y la demanda. ,

Mientras que la Valencia, al ser de mayor volumen, se cotiza en promedio entre 2 mil 500 y 4 mil pesos por tonelada, precio que puede dispararse hasta 6 mil pesos y hasta 8 a 10 mil cuando ya casi no hay, en años de baja producción o heladas.

Los meses de mayor disponibilidad de naranja en Tamaulipas son de noviembre a abril para las tempranas y de marzo a julio para la Valencia, lo que permite tener naranja prácticamente todo el año.