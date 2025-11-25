Se suman productores del campo en Altamira a protesta nacional

La movilización forma parte de una jornada nacional de protestas convocada por organizaciones agrícolas y transportistas

Productores agrícolas del sur de Tamaulipas desde muy temprano, iniciaron una caravana de protesta que avanzó desde Villa Cuauhtémoc hacia la zona urbana de Altamira, desplazándose a bordo de tractores, camionetas y unidades de trabajo.

A su paso, más agricultores se unieron al movimiento, formando una columna que arribó poco después de las 10, de la mañana al punto conocido como Puente La Esperanza, o Puente El Roto, donde permanecieron en una manifestación silenciosa en rechazo a las políticas del Gobierno Federal.

La movilización forma parte de una jornada nacional de protestas que se desarrolla simultáneamente en más de 20 estados del país, convocada por organizaciones agrícolas y transportistas.

En ella se exige el restablecimiento de apoyos productivos, incentivos para el campo y mecanismos que garanticen precios justos para las cosechas, así como la reducción del costo del diésel y la atención a la inseguridad en carreteras.

“El campo está en pleno abandono”

Para los productores de Altamira, la protesta refleja años de desgaste; Bernardino González, productor del Ejido Benito Juárez, señaló que el sector agrícola ha sido llevado al abandono tras la eliminación de más de un centenar de fideicomisos, con los cuales se financiaban programas de renovación de maquinaria, compra de implementos, esquemas de productividad y apoyos por tonelada.

“Antes recibíamos incentivos que te motivaban a producir; ahora todo eso desapareció, los precios están por los suelos y ya no nos conviene sembrar; el campo está en pleno abandono, si nosotros dejamos de producir, no sé cómo les vaya a quienes viven en las ciudades”, expresó.

Explicó que el costo de producir supera en muchos casos el ingreso final de la cosecha, lo que deja a las familias rurales en números rojos año tras año.

Protesta en unidad con el Frente Nacional para el Rescate del Campo

Por su parte, Dimas Salazar Rodríguez, también productor del Ejido Benito Juárez, destacó que la movilización responde a un acuerdo nacional con el Frente para el Rescate del Campo, buscando que la exigencia sea escuchada de manera simultánea en todo el país.

“Hoy la protesta se hace en un solo día, a nivel nacional, estamos exigiendo que se respete el artículo 25 constitucional, que obliga al Estado a promover el desarrollo económico en lo agropecuario, industrial y pesquero; este gobierno no ha cumplido”, señaló.

Recordó que programas como el precio de garantía, la cobertura de precios y los incentivos para la comercialización fueron eliminados, dejando a los productores expuestos a lo inestable del mercado internacional, explicó que mientras Estados Unidos subsidia fuertemente su producción, México dejó de brindar apoyo, lo que vuelve desigual la competencia.

En la región de Altamira, detalló, se encuentran en cosecha entre 25 y 28 mil hectáreas de soya, el precio actual ronda los 7,800 pesos por tonelada, mientras que producir una hectárea puede costar entre 8,000 y 9,000 pesos.

“Para tener ganancia habría que cosechar arriba de dos toneladas por hectárea. Hoy estamos en números rojos”, afirmó.

Además que la eliminación de programas de infraestructura, investigación y desarrollo rural ha debilitado aún más al sector, mientras que iniciativas como la nueva Ley de Aguas amenazan con poner en riesgo obras de captación construidas con recursos propios.

Movilización pacífica, pero en alerta

En la caravana participaron alrededor de 80 tractores, incluidos productores y sus familias; aunque la protesta se mantuvo en los márgenes de la carretera sin bloquear totalmente la circulación, los dirigentes señalaron que dependerá de los resultados de la mesa de diálogo nacional prevista al medio día de este día, si se considera la posibilidad de cierres parciales o totales.

Los productores insistieron en que su lucha no solo busca mejorar sus condiciones, sino evitar que continúe incrementándose el costo de la canasta básica.

“Lo que estamos peleando es el alimento de la gente, todos comemos, si el campo se cae, se cae el país”, concluyó.

Con su presencia en el Puente La Esperanza, los agricultores de Altamira se integraron de lleno a una protesta histórica que, aseguran, continuará hasta obtener respuestas claras y soluciones concretas del Gobierno Federal.