Se suman ‘combis’ al servicio del transporte en Nuevo Laredo

Avanza la modernización del transporte: ya operan 77 unidades y reactivan la ruta Viveros–Victoria con nuevas 'combis' para mejorar la movilidad

Poco a poco se avanza en la meta de contar con 100 camiones en el servicio de transporte urbano en esta frontera. Actualmente ya operan 77 unidades, una cifra muy superior a las menos de 50 con las que se inició el año.

Como parte de estas mejoras, se reactivó la ruta Viveros–Victoria, una de las más importantes de la ciudad, que llevaba años fuera de servicio por falta de unidades. Esta ruta conecta colonias del oriente con el sector centro y, por primera vez, funciona con vehículos tipo “combi”, que debutan en el servicio público local.

“Hoy cumplimos ocho días con ella y la verdad es que ha estado muy bien, muy buena afluencia. El primer día fueron 48 pasajeros, después hicimos un en vivo en la página de la delegación, y al darle más promoción subió en un cien por ciento al día siguiente, con más de 95 pasajeros”, explicó Gilberto Martínez Arcega, delegado local del Transporte Público.

La unidad cuenta con capacidad para 22 pasajeros y se tiene previsto incorporar más vehículos de este tipo para ampliar la cobertura, tanto en esta ruta como en otras que se requieren. El precio del pasaje se mantiene en 11 pesos general y ocho pesos preferencial.

Martínez Arcega destacó que continúan las gestiones con los concesionarios para alcanzar la meta de 100 unidades en circulación.

“Al día de hoy tenemos aproximadamente 77 unidades; la meta es llegar a 100 o 110 máximo. Se va a firmar el contrato por la adquisición de 11 unidades más de Grupo SIEN, que probablemente se destinarán a rutas en zonas más complicadas de cubrir”, señaló.

Con estas acciones, el transporte urbano avanza en su modernización y en mejorar la movilidad de miles de usuarios diariamente.