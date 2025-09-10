Se suma Pemex a la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Durante esta jornada se llevan a cabo acciones enfocadas en la promoción de la salud, la prevención y detección oportuna de enfermedades

Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de los hospitales regionales de Reynosa y Ciudad Madero, participa del 8 al 12 de septiembre en la Semana Nacional de Salud Pública 2025, con el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de trabajadores, sus familias y derechohabientes.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, durante esta jornada se llevan a cabo acciones enfocadas en la promoción de la salud, la prevención y detección oportuna de enfermedades, además del impulso de estilos de vida saludables que atiendan el bienestar físico, mental y social de la población.

La campaña contempla un enfoque integral con actividades de vacunación, educación en salud, atención a enfermedades crónicas no transmisibles, así como dinámicas lúdicas y recreativas.

Pemex destacó que esta iniciativa busca no solo atender necesidades actuales en materia de salud, sino también sentar las bases para una comunidad petrolera más fuerte y saludable.

Con este tipo de programas, la empresa reafirma su compromiso con la responsabilidad social y la creación de entornos seguros que contribuyan al desarrollo integral de sus derechohabientes.