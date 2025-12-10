Se suma asociación a exigencia de justicia por muerte de regidor

La asociación lamentó el fallecimiento y destacó la trayectoria del regidor, quien desde Reynosa encabezaba iniciativas en favor de la igualdad y la inclusión

La organización civil Yaaj México, reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las juventudes en el país, expresó públicamente su indignación y profunda tristeza tras la muerte del joven regidor reynosense Brayan Nicolás Vicente Salinas, de 27 años, encontrado sin vida el pasado 5 de diciembre en un departamento de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la asociación lamentó el fallecimiento y destacó la trayectoria del regidor, quien desde Reynosa encabezaba iniciativas en favor de la igualdad y la inclusión.

Recordaron que, como coordinador de la Comisión de Equidad de Género, impulsaba acciones a favor de justicia social y de la defensa de derechos de las comunidades, representando a una generación de jóvenes que buscan transformar la vida pública desde el compromiso social.

Yaaj México señaló que las circunstancias en que ocurrió su muerte no deben quedar en duda ni generar silencio institucional.

Aunque versiones preliminares indican que no se observaron signos visibles de violencia, la organización subrayó que la muerte de un joven servidor público dedicado a agendas de igualdad requiere una investigación exhaustiva, con perspectiva de género, diversidad y juventudes.

La asociación exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actuar con transparencia, profesionalismo y sin sesgos, al considerar indispensable que el caso avance sin impunidad y con garantías de no repetición.

Asimismo, recordó que las autoridades de todos los niveles tienen la obligación ética y constitucional de proteger la vida e integridad de quienes defienden o representan causas relacionadas con los derechos humanos.

Finalmente, Yaaj México expresó que la memoria y labor del regidor permanecerán vigentes entre las juventudes diversas que continúan trabajando por un país más justo, igualitario y libre.