Las flores rojas llamaron la atención de los peatones, quienes se detuvieron a admirar su belleza, mientras trabajaban en su colocación

La Navidad ya se siente en Nuevo Laredo. Sus calles, plazas, parques, jardines y edificios públicos empezaron a ser decorados con motivos de la temporada.

Este jueves, cientos de Nochebuenas naturales llenaron la plaza Zaragoza, para ser distribuidas a lo largo del camellón de la Calle Paseo Colón.

Las flores rojas llamaron la atención de los peatones, quienes se detuvieron a admirar su belleza, mientras personal de Servicios Públicos municipales trabajaba en su colocación en los jardines.

Nuevo Laredo comienza a llenarse de adornos navideños

En las oficinas municipales se instalan luces de colores y otros ornamentos.

Mientras tanto, diversas calles de la ciudad ya se encuentran iluminadas por las luces colocadas en cada casa particular, que llenan de alegría navideña a quienes circulan por las vialidades de esta frontera.

Piden cuidar las Nochebuenas y los adornos de Navidad

La petición de trabajadores de Servicios Públicos Primarios a la ciudadanía, es que no se roben las nochebuenas como ha ocurrido en años anteriores, ya que son propiedad de toda la comunidad.

También se pide evitar dañar los ornamentos, para que cumplan su función durante las fiestas decembrinas.