De acuerdo con información preliminar, una camioneta blanca habría llegado a esta clínica con personas presuntamente lesionadas por arma de fuego

Una movilización de seguridad se registra en estos momentos en el área de Urgencias del Hospital La Salle de Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de reportes sobre presuntas detonaciones al interior del nosocomio.

De acuerdo con información preliminar, una camioneta blanca habría llegado a esta clínica con personas presuntamente lesionadas por arma de fuego. Posteriormente, se reportaron alrededor de ocho detonaciones en contra de los ocupantes de una camioneta blanca.

Elementos del Ejército, de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia y de la Guardia Estatal, mantienen acordonado el perímetro en las inmediaciones como parte de un operativo derivado de la persecución de personas sospechosas.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial las circunstancias de lo ocurrido ni el origen de las detonaciones. La situación se reporta bajo control.

Vocería de Seguridad Tamaulipas:

Autoridades mantiene presencia policial en las inmediaciones del Hospital La Salle de Victoria, derivado de un operativo de seguridad tras una persecución de personas sospechosas.

Elementos se mantienen en el lugar, la situación está controlada.