Se registran 12 movimientos telúricos imperceptibles durante 2026

El funcionario estatal dijo que no se han recibido reportes de personas que hayan sentido los eventos; autoridades mantienen vigilancia y acciones preventivas.

Aunque Tamaulipas no se considera una zona sísmica, el Sistema Nacional Sismológico detectó entre enero y junio de 2026 hasta 12 movimientos telúricos en distintos municipios de la entidad, todos ellos no perceptibles para la población, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gererdo González de la Fuente.

“Este tipo de movimientos ocurren a una velocidad tan baja que no se sienten en la superficie y forman parte de la dinámica interna de la Tierra y de la actividad de las placas tectónicas”, señaló.

El funcionario estatal dijo que, no se han recibido reportes de personas que hayan sentido los eventos y que, pese a su carácter natural e imperceptible, las autoridades mantienen la vigilancia y acciones preventivas.