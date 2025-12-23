Se registra volcadura de tráiler con fresas en la Rumbo Nuevo

Un tractocamión cargado con fresas volcó en la carretera Rumbo Nuevo, a la altura de Jaumave. Elementos de Guardia Estatal y Tránsito acudieron al sitio

Un tractocamión que transportaba fresas volcó en el tramo Tula–Victoria de la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo, a la altura de una caseta en construcción, lo que generó la movilización de autoridades estatales.

Tras un reporte ciudadano, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero asignado a la Estación Segura Jaumave acudió al lugar para brindar auxilio.

A su llegada, ya se encontraban elementos de la Dirección de Tránsito Estatal, quienes actuaron como primeros respondientes.

De acuerdo con el testimonio del conductor, el accidente ocurrió cuando realizó una maniobra evasiva para no impactarse contra un tractocamión de doble remolque que invadió su carril al intentar rebasar a otro vehículo.

El operador explicó que trasladaba fresas desde Zamora, Michoacán, con destino a Reynosa, Tamaulipas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad, aunque el accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.