Se registra hasta el 20% de ausentismo escolar por frente frío

El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García confirmó que este lunes se registró hasta un 20% de ausentismo escolar debido a las bajas temperaturas, principalmente en municipios de la zona fronteriza como Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

Ausentismo escolar por bajas temperaturas en la frontera

“Tuvimos temperaturas por debajo de los cinco grados en la frontera y el exhorto para los padres de familia es a que los manden bien abrigados y están suspendidas todas las actividades al exterior de los planteles educativos”, dijo el funcionario.

Asistencia escolar cuando la temperatura baja de 5 grados

Se recuerda que en caso de que la temperatura disminuya por debajo de los 5 °C, será decisión de padres, madres o tutores la asistencia del estudiante a la escuela, y en caso de que la temperatura alcance 0 °C, se procederá a la suspensión del servicio educativo.

“Se invita a la comunidad educativa a mantenerse informada sobre los pronósticos de temperaturas a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación y de Protección Civil”, dijo Valdez García.

Recomendaciones por el frente frío número 29

Derivado de la entrada del frente frío número 29 al estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas pronostica bajas temperaturas para municipios de la zona fronteriza, por lo cual se reiteran algunas recomendaciones: usar ropa holgada y en capas, proteger cabeza, manos y pies, evitar ropa húmeda, mantenerse hidratado, evitar cambios bruscos de temperatura y evitar actividades que provoquen sudoración.

Ingreso del frente frío número 30 el fin de semana

El frente frío número 30 ingresará durante el próximo fin de semana, entre el 23 y 24 de enero. Se esperan bajas temperaturas principalmente en la zona fronteriza y en el altiplano tamaulipeco.