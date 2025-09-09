Se registra fuerte incendio en zona industrial de Altamira

El siniestro se originó en una torre de enfriamiento de la empresa Quantum, antes conocida como Iberdrola, que se encontraba en proceso de mantenimiento

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un fuerte incendio registrado al interior de una empresa de generación de energía en la zona industrial de Altamira provocó alarma entre la población la tarde de este lunes, luego de que una columna de humo negro se elevara y fuera visible desde varios puntos de la región.

El siniestro se originó en una torre de enfriamiento de la empresa Quantum, antes conocida como Iberdrola, que se encontraba en proceso de mantenimiento y generó temor por la posibilidad de que se esparcieran productos químicos.

De acuerdo con el Coordinador Regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, el incendio comenzó alrededor de las 12:00 horas y de inmediato se activaron los protocolos de emergencia.

“Tuvimos reporte por parte de la central de emergencias y también vía 911, el fuego se registró en una torre de enfriamiento, lo que nos llevó a implementar el comando de incidentes y coordinar acciones con la empresa, central de emergencias y personal del Estado”, explicó.

El funcionario destacó que la respuesta inmediata permitió controlar la situación en un lapso aproximado de 40 minutos a una hora, evitando mayores daños.

Confirmó que la empresa evacuó a 92 trabajadores subcontratados y 15 empleados de planta, todos sin riesgo para su integridad.

El incendio fue mitigado por brigadas internas de la compañía, con apoyo del Centro Regional de Protección Civil y la central de emergencias del puerto de Altamira; aunque inicialmente no se permitió el ingreso a cuerpos externos, algunos elementos de bomberos locales colaboraron en la fase final de enfriamiento.

Las primeras indagatorias indican que el fuego afectó menos de una cuarta parte de la torre de enfriamiento número 2, sin que existiera riesgo de fuga de químicos.

“Queremos dejar en claro a la ciudadanía que no hubo exposición a sustancias tóxicas ni peligro para la población”, enfatizó Chirinos Aguilar, tras reconocer la preocupación generada en redes sociales.

Finalmente, Protección Civil anunció que este martes se realizará una inspección conjunta con la empresa para determinar las causas exactas del incendio y evaluar los daños.