Se registra Beto Granados en Morena para seguir en Matamoros

El alcalde formalizó su aspiración interna para buscar la Coordinación Municipal del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

El alcalde de Matamoros, Alberto “Beto” Granados Fávila, formalizó su intención de continuar al frente del municipio. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el edil confirmó que completó su registro ante Morena para competir por la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación.

Bajo el lema "¡Seguiremos sirviendo a Matamoros!", Granados Fávila levantó la mano de manera abierta rumbo al proceso electoral de 2027, año en el que buscará mantenerse en el cargo por un segundo periodo consecutivo.

El inicio de la contienda interna en Morena

El anuncio marca el primer movimiento de Beto Granados dentro del mapa político local. Con esta inscripción, el presidente municipal busca consolidar su liderazgo dentro del partido guinda y asegurar el respaldo de la militancia para darle continuidad a su proyecto de gobierno en la ciudad fronteriza.

El proceso se encuentra en una etapa inicial. El registro oficial ante la plataforma del partido es únicamente un trámite interno que establece Morena para definir sus perfiles. Por ello, la aspiración de Granados Fávila no representa aún una candidatura oficial a la alcaldía, la cual se definirá conforme a los tiempos y mecanismos de selección de su partido.

Con este paso, la carrera por la presidencia municipal de Matamoros comienza a tomar forma, posicionando a Beto Granados como el primer actor político de peso en mover sus fichas para los comicios de 2027.