Se registra avance en conciliación de conflictos laborales

La subsecretaria Carolina Martínez destaca que el Nuevo Centro de Conciliación en Tamaulipas resuelve conflictos laborales en un máximo de 45 días

La Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, Carolina Martínez Molano, se refirió al cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que representaban al sistema tradicional, y resaltó que en la actualidad se cuenta con el Nuevo Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, en donde se resuelven los conflictos en un término máximo de 45 días.

“El personal es profesional y capacitado, forma parte del servicio de carrera, donde cada año se someten a diversas capacitaciones para realizar funciones de mediadores entre las empresas y trabajadores con el objetivo de lograr una conciliación pacífica, rápida y eficaz”, señaló.

De acuerdo con la dependencia del gobierno del estado, en 2024 se registró una cifra de 25 mil solicitudes de conciliación laboral en sus seis sedes: Ciudad Victoria, Tampico, Mante, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

“Llevamos un avance bastante significativo; al llegar a esta administración estatal nos encontramos con 26 mil expedientes en la secretaría, y a la fecha se tienen 12 mil en abatimiento; sin duda es un trabajo y esfuerzo que seguimos impulsando en Tamaulipas”, dijo Martínez Molano.

La funcionaria estatal puntualizó que se cuenta con un calendario bastante extenso para lo que resta del año, principalmente en materia de capacitación, inspección, previsión social, seguridad e higiene en el trabajo.

“Seguimos muy al pendiente de todas las condiciones laborales; las instrucciones de nuestro secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes y de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya son muy precisas en el sentido de transformar los conflictos en conciliaciones rápidas y pacíficas y reforzar las acciones a favor de la justicia laboral en Tamaulipas”, dijo Carolina Martínez Molano.

Con estas acciones, la entidad se convierte en ejemplo nacional al cambiar el rostro de la justicia laboral, en donde los conflictos de los trabajadores y patrones se resuelven a través de mecanismos rápidos, eficaces, gratuitos, transparentes y confiables.

Cabe señalar que en la entidad se ha reducido el rezago en la resolución de expedientes laborales, con más de 66 mil solicitudes de conciliación, una efectividad del 82% y un monto recuperado de 3,540 millones de pesos en beneficio de los trabajadores.