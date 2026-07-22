Se pronuncia Fiscalía sobre menor fallecida en academia militar

El caso tomó relevancia pública tras la denuncia de la madre de la menor, quien ha señalado presuntos actos de maltrato y negligencia

Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, emitió un pronunciamiento respecto a la investigación sobre el fallecimiento de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que perdió la vida durante un curso de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero.

La Fiscalía aclaró que las indagatorias han avanzado en el análisis del contexto en que ocurrieron los hechos.

“El caso ha pasado a una nueva etapa procesal ante las autoridades competentes”, explicó.

Govea Orozco precisó que la investigación no se centra en aspectos administrativos de la escuela privada, sino en esclarecer las circunstancias del deceso bajo el debido proceso.

El fiscal enfatizó que ninguna información sobre el caso ha sido filtrada por la institución. Cualquier dato técnico o detalle que circule en redes sociales o medios no oficiales no proviene de la Fiscalía, por lo que exhortó a la ciudadanía a ignorar información no confirmada.

El caso tomó relevancia pública tras la denuncia de la madre de la menor, quien ha señalado presuntos actos de maltrato y negligencia por parte del personal del campamento.

La Fiscalía se comprometió a informar sobre los avances conforme la ley lo permita, garantizando siempre el respeto al debido proceso.