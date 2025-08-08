Se ordenan tres nuevos sacerdotes en Victoria

La ordenación de nuevos sacerdotes en Victoria trae esperanza, renovación espiritual y oportunidades de servicio para la comunidad católica local

Durante la misa celebrada en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, por el Obispo de la Diócesis de Victoria, Monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, consagraron su vida a Dios y se ordenaron como nuevos sacerdotes Edgar Martínez Cepeda en el municipio de Villagrán, Ramiro Requena Rodríguez en Güémez y Néstor Daniel Sánchez en Victoria. La ordenación de nuevos sacerdotes siempre es un momento significativo para la comunidad católica, y en Victoria, esto seguramente traerá nuevas energías y oportunidades para el servicio y la espiritualidad en la región. Y así dieron la bienvenida por parte de la feligresía al Padre Néstor Daniel Sánchez Portes, quien estará a partir de la fecha en la Basílica de Nuestra Señora del Refugio, ubicada en el 8 Morelos de esta ciudad capital, con música de batucada, gritos, globos y aplausos.