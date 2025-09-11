Se mantiene rentable producción de ladrillos en Antiguo Morelos

La tierra, en la región de Antiguo Morelos, tiene características especiales que la convierten en materia prima ideal para la producción de ladrillo

La producción de ladrillos en Antiguo Morelos, Tamaulipas, es una actividad económica rentable en la región.

Jorge Luis Ramírez Ortiz es un productor de ladrillos, quien tiene décadas en esta actividad, la cual sigue siendo rentable a pesar de que con la llegada del block, las ventas disminuyeron.

Sin embargo, en Tamaulipas existen industrias manufactureras dedicadas a la producción de materiales para construcción con ladrillo y Antiguo Morelos destaca en número de empresas del ramo.

Esta región cuenta con la materia prima ideal para la producción de ladrillo: la tierra, la cual tiene características especiales para que el producto no se rompa ni se parta.

“Horneamos el ladrillo de 15 a 20 horas para darle la dureza necesaria”, comenta Jorge Luis Ramírez.

Ventajas del ladrillo sobre el block

- Aislamiento Térmico: Los ladrillos ofrecen mejores propiedades térmicas que el block, lo que ayuda a mantener los espacios frescos y reduce la necesidad de sistemas de enfriamiento.

- Durabilidad: Los ladrillos son conocidos por su extrema durabilidad y bajo mantenimiento, lo que los convierte en una excelente opción para proyectos arquitectónicos.

- Estética: Los ladrillos decorativos pueden agregar un toque único y atractivo a las fachadas, muros y jardines.

- Tradición y calidad: Estas empresas tienen décadas de experiencia y se destacan por su compromiso con la calidad y la innovación en sus productos.

Impacto en la economía local

- Empleo y producción: La industria de ladrillos puede generar empleos y contribuir al crecimiento económico de la región.

- Competencia con otros materiales: La llegada del block y otros materiales de construcción puede afectar las ventas de ladrillos, pero su calidad y propiedades únicas pueden mantener su demanda.