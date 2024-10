Se mantiene alcaldía de Victoria sin cambio de funcionarios

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, decidió no realizar cambios, enroques, ni entregar nuevos nombramientos en su administración para el periodo 2024-2027, de tal manera que continúan los mismos perfiles en todas las áreas, lo anterior en base al artículo 55 que le confiere el Código Municipal.

“He tomado la decisión de no solicitar la remoción de ninguno de los funcionarios que me han acompañado en estos tres primeros años de mi gobierno”, dijo el munícipe.

Al resaltar que en tiempos pasados se vivieron situaciones complejas desde conflictos políticos, hasta que la transformación llegó a Tamaulipas y se concretó el Fondo de Capitalidad, y se refirió a la lealtad de su equipo de colaboradores.

“La lealtad de cada uno de los funcionarios municipales es lo que los ha caracterizado, por ello en atención a las facultades que me confiere el artículo 55 del Código Municipal he tomado la decisión de no pedir la remoción de ninguno de los servidores públicos de la administración 2021-2024, por lo que todos y cada uno de ellos habrán de continuar en sus cargos”, dijo el alcalde capitalino.

Previamente en entrevista con los medios de comunicación, reafirmó el compromiso de respetar los 100 días establecidos como meta, para que las y los funcionarios demuestren capacidad y resultados en beneficio de la ciudadanía, de lo contrario se procederá a darlos de baja y nombrar nuevos perfiles.

“De hecho todos van por 100 días, que quiere decir que vamos a hacer un proyecto en cada secretaría donde se van a ver muy específicamente los puntos que requiere cada secretaría y los vamos a evaluar exactamente en 100 días, todos los nombramientos que se están entregando son por 100 días”, dijo el presidente municipal de Victoria.

