Se manifiestan por cambio de docente en primaria de Tampico

Tutores de la primaria Francisco Veyro expresaron su inconformidad tras el relevo de la profesora a tres semanas de clases.

Madres de familia del grupo 4º B de la escuela primaria Francisco Veyro, ubicada en la colonia Morelos de Tampico, se manifestaron en contra del cambio de maestra realizado tres semanas después de haber iniciado el ciclo escolar.

Las madres solicitan que la maestra Alma Quiroz continúe frente al grupo, al considerar que su trabajo durante el ciclo anterior permitió avances en los alumnos, incluyendo estudiantes que requieren atención especializada.

Algunas madres de familia decidieron retirar temporalmente a sus hijos como una forma de manifestar su inconformidad y exigir una explicación.

La sustitución de Alma Quiroz por Luz Elena López también ha generado cuestionamientos entre algunas madres de familia, quienes expresan dudas sobre el desempeño de la nueva docente frente al grupo.