Se integran 91 elementos a la Guardia Estatal de Tamaulipas

Los nuevos elementos podrán continuar su formación con apoyo para cursar la licenciatura en seguridad pública, anunció el Gobierno de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció la implementación de una beca del 90% para cadetes que continúen sus estudios de licenciatura en seguridad pública, durante la ceremonia de graduación de 91 elementos que se suman a la Guardia Estatal de Tamaulipas.

El mandatario tamaulipeco dio a conocer que los cadetes que continúen su formación profesional podrán acceder a una beca del 90% para cursar la licenciatura en seguridad pública.

La medida fue anunciada durante el acto de graduación de los nuevos elementos que se incorporarán a la Guardia Estatal.

Villarreal Anaya hizo un recuento del crecimiento y consolidación de la institución, que le ha permitido elevar su matrícula en un 40%, además de registrar avances cualitativos y de infraestructura.

Entre estos avances destacó el desarrollo e implementación del campus virtual de esta universidad.

“Se trata de una plataforma accesible y moderna para que los cuerpos de seguridad de cualquier lugar del estado puedan capacitarse sin abandonar sus funciones”, señaló.

Villarreal Anaya recordó que, durante su reciente recorrido por todos los municipios, las y los presidentes municipales coincidieron en la imagen positiva, buen desempeño y servicio que brinda la Guardia Estatal.

Por ello, exhortó a los nuevos egresados a seguir con ese ejemplo y a ser un reflejo de la institución en la que fueron formados.