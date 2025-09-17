Info 7 Logo
Se integran 83 nuevos policías a la Guardia Estatal

Por: Alfredo Uvalle

16 Septiembre 2025, 14:50

Al menos 83 cadetes que concluyeron si formación académica, técnica y táctica, se integraron a las filas de la corporación de la secretaría de Seguridad Publica

Al concluir el Curso de Formación Inicial para Guardia Estatal, 83 cadetes que concluyeron si formación académica, técnica y táctica, se integraron a las filas de la corporación dependiente de la secretaría de Seguridad Publica. 

De los elementos graduados de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, 4 son mujeres y 59 hombres, mismos que durante un periodo de seis meses, demostraron disciplina, capacidad y destreza. 

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, los exhortó a cumplir con el deber de proteger y servir a las familias tamaulipecas y a todas las comunidades. 

La formación de los cadetes se integró con el desarrollo humano para la función policial, la ética y responsabilidad, la actuación policial en investigación, prevención y proximidad social, las técnicas y tácticas policiales, así como con talleres para el desarrollo de habilidades, estando ya preparados para asumir sus funciones.